"J’ai travaillé cette technique à mes débuts. Je découpais des feuilles de plastique pour y faire passer la couleur, créer les motifs", indique-t-il. Une technique qu’il n’a cessé d’améliorer: "Je suis passé d’une vision très rigoureuse de formes et de répétition à une totale liberté de mouvements et de couleurs. En 1994, je me suis orienté vers une gamme chromatique allant de l’oranger à bordeaux".

Le travail est minutieux: "le pochoir, c’est du bord à bord. J’effectue des retouches au pinceau ou au crayon pour éviter les bords blancs".

L’expo 40 à la Maison Galilée

En 1994, il délaisse progressivement le pochoir: "J’ai abandonné la technique en 2000. Je voulais une technique qui suive plus rapidement l’inspiration. J’ai alors fait du dessin en techniques mixtes. La multiplication des procédés caractérise mes œuvres: crayon, ecoline, pastel gras, acrylique et collage avec toujours les mêmes teintes. En 2014 je me suis mis à appuyer avec une pointe sur le papier. Avec la couleur, cela donne un chouette effet. Depuis 2018, je ne fais plus que du collage, du pastel et du crayon".

Thierry Berlanger voue une admiration à Kandinsky, Miró, Folon, aux impressionnistes et à la création contemporaine.

En 2012, il a exposé à l’hôtel de ville de Genappe: "Une retrospective des trente ans de mon parcours artistique".

Les 14, 15 et 16 octobre prochains, il présentera son "expo 40" à la Maison Galilée, 2, place Communale à Genappe: "J’exposerai les dessins de la dernière décennie, de 2012 à 2022".

L’exposition sera visible le vendredi 14 octobre de 18h à 21 h, les samedi et dimanche 15 et 16 octobre de 11h à 18 h.