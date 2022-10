La gestion de ce centre, d’une capacité totale de 244 places, est confiée à la Croix-Rouge qui compte une équipe de trente personnes pour assurer cette mission. Les personnes qui y sont hébergées sont dans l’attente de l’obtention du statut de réfugié. Un toute-boîte a été distribué à Genappe afin d’apporter des réponses aux nombreuses questions que se posent les habitants de la cité du Lothier.

Anne Beghin (Écolo Créons demain) a regretté, lors du conseil communal mardi, que la communication ne mentionne pas que Genappe est une commune hospitalière depuis 2018, qu’une campagne "Ici, on accueille sans préjugés" ait été lancée. "On ne sent pas la Ville partenaire, elle reste hors du coup, c’est dommage", a-t-elle déploré.

Tout faire pour que cela se passe bien

Le bourgmestre Gérard Couronné (MR-Les Engagés) a signalé que la Ville allait faire le maximum pour que l’accueil se passe au mieux. "Je précise que nous n’étions pas demandeurs, que la décision d’implanter un centre Fedasil nous a été imposée. Je ne suis pas du tout anti-migrants mais ce n’est pas une bonne chose de rassembler 240 personnes, en plein centre-ville, sur un espace délimité uniquement par le bâtiment. J’ai des craintes. On va essayer de gérer le mieux possible. On va renforcer les services population, assistance sociale, police. On va tout faire pour que cela se passe bien".

Ne pas alimenter les craintes

L’échevine Stéphanie Bury (MR-LE) a précisé que le toute-boîte émanait de la Croix-Rouge: "Nous tiendrons une réunion du groupe “Genappe hospitalière” en novembre. C’est prématuré pour l’instant, la Croix-Rouge n’a pas encore constitué toutes ses équipes".

Anne Beghin estime que le bourgmestre n’a pas un discours apaisant, que Gérard Couronné alimente les craintes: "Ces gens fuient des guerres, des drames, des souffrances. Dire qu’on n’est pas demandeur me choque. Nous devons être rassembleurs, fiers et faire un super projet avec ces personnes. Ils vont vivre avec nous, leurs enfants vont fréquenter nos écoles".

Vincent Girboux (MR-LE) est alors intervenu. "Il y a une différence entre commune hospitalière et devenir un hub humanitaire. On met ici 240 personnes dans un bâtiment de six étages à Genappe, c’est beaucoup trop. Il n’y a presque rien de prévu en matière de programme, de loisirs. La Commune s’organise, elle n’a reçu aucun moyen, zéro euro. Pourquoi ne partage-t-on pas l’effort entre les communes ? Nous avons prouvé que nous avions le sens de l’accueil lors de la crise ukrainienne en étant une des premières communes à organiser l’accueil. En 2010, Fedasil a lancé un appel pour les initiatives locales d’accueil, Genappe s’est porté candidate. Ce n’était pas le cas de toutes les communes. Ici, la population du centre est inquiète"