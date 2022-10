Ne pas toucher à la ligne 568, une demande « saugrenue »

Philippe Henry (Écolo) a eu beau assurer que l’offre de bus ne diminuerait pas à Villers-la-Ville, les inquiétudes demeurent à Villers-la-Ville et à Genappe. Le bus 568, qui suit la N93, marque, en effet un arrêt à Houtain-le-Val.

Le conseil communal de Genappe a donc, à la demande de la commune de Villers-la-Ville qui en a fait de même, voté une motion demandant "le maintien de la ligne 568 dans son état actuel".

Le ministre Henry vient de répondre à cette motion. "Je ne manquerai pas de relayer vos points d’attention à l’Autorité Organisatrice du Transport et à l’Opérateur de Transport de Wallonie, qui pilotent le processus de redéploiement de l’offre de transport public, dans l’objectif que les lignes TEC correspondent mieux aux réalités et aux flux de mobilité d’aujourd’hui", assure le ministre.

Cette assurance donnée, le ministre disqualifie immédiatement la motion votée par le conseil communal de Genappe. "L’avenir de la ligne 568 s’inscrit dans le cadre de l’étude de redéploiement de l’offre de transport en commun sur la zone Brabant Ouest. Il serait tout à fait saugrenu de mettre en place une telle réflexion en décrétant préalablement qu’une des lignes TEC existantes – en l’occurrence la ligne 568 – ne pourrait être en aucun cas modifiée."

Philippe Henry se veut une nouvelle fois rassurant: "Il n’est pas prévu de modifier l’offre de la ligne 568 avant la fin de l’étude opérationnelle complète de la zone Brabant Ouest".

Le ministre wallon termine en taclant la commune de Genappe: "Tous ces éléments ont d’ailleurs été présentés une nouvelle fois lors de l’Organe de Consultation du Bassin de Mobilité du 17 mai 2022, durant lequel la commune de Genappe était malheureusement absente, et n’a donc pas eu à cette occasion d’exprimer ses craintes vis-à-vis du redéploiement de l’offre."

À l’affût, le député wallon Laurent Heyvaert (Écolo) soutient son ministre et fait remarquer que Genappe a raté cinq des sept réunions organisées depuis 2019: "" Au lieu de faire des motions, il faut travailler et se rendre dans les réunions. Depuis 2019, les TEC offrent de plus en plus de bus et souhaitent faire des nouvelles offres, mais en collaboration avec les communes. Mais de nombreuses communes sont souvent trop absentes à ces réunions et puis se plaignent des TEC ".

La motion votée par le conseil communal de Villers-la-Ville a reçu du ministre une réponse du même acabit, que nous n’avons pas pu consulter. Il est toutefois à noter qu’il n’y est pas reproché à Villers de ne pas être présent aux réunions de l’Organe de Consultation du Bassin de Mobilité. L’échevine Julie Charles y assiste effectivement.