La dernière Saint-Hubert du père Krzysztof

Dimanche dernier, le père Krzysztof Wozniak a célébré sa dernière messe de la Saint-Hubert. "Il retourne en Pologne en novembre", signale Christophe Balestrie, président de la Baisythoise. La messe s’est déroulée en présence des sonneurs de trompe de chasse de Westrode, "sans lesquels ce ne serait pas une messe de Saint-Hubert…"

À l’issue de la célébration, les animaux, chevaux et animaux de compagnie, ont été bénis.

Christophe Balestrie a offert un cadeau dont le père Krzysztof se souviendra: "Nous lui avons offert un tableau représentant l’église et la cure de Baisy-Thy." Le père Krzysztof n’oubliera jamais Baisy-Thy: "Baisy-Thy est dans mon cœur à jamais", a-t-il lancé.

Une balade historique

La fête de la Saint-Hubert ne s’est pas résumée à la messe. Dès samedi, Renaud Lecat, membre de la Baisythoise et du Cercle d’histoire et d’archéologie du pays de Genappe, a proposé une balade historique dans les hameaux d’Hattain, Fosty et Chant des Oiseaux: "Il a rappelé que la maison occupée par Jean Rigaux, que l’on appelait le maïeur de la place d’Hattain, était occupée jadis par le bourgmestre d’Hattain. C’est une des plus anciennes maisons de la place. Nous avons ensuite visité le moulin de Fosty et avons terminé au Chant des Oiseaux à la maison habitée par la famille de Lame où il y avait une épicerie au rez-de-chaussée et une salle de danse à l’étage."

La fête s’est terminée dimanche après-midi, dans une ambiance Oberbayern, animée par le Renouveau musical de Genappe, après le traditionnel dîner choucroute.