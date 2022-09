Refus pour le nouveau permis sollicité par New Wind

Nouveau refus, nouveau recours

Entretemps, début 2022, la société New Wind réintroduisait une nouvelle demande de permis unique toujours pour l’installation de cinq éoliennes au même endroit. Cette deuxième demande de permis ne signifie pas que la société renonce à son premier permis: "La société annonce dans cette deuxième demande vouloir installer d’autres modèles d’éoliennes d’une puissance plus élevée", explique l’échevine de l’Urbanisme, Carine Messens.

Cette demande a été soumise à l’enquête publique en mai 2022: "Nous avons, comme pour le premier permis, remis un avis défavorable. Comme il s’agit d’un permis unique, la décision d’octroyer ou non le permis revient aux fonctionnaires délégué et technique. Ceux-ci ont remis un rapport défavorable mais ils n’ont pas notifié leur décision dans les délais. On parle alors d’un refus tacite", poursuit l’échevine.

Cela ne modifie pas la décision sur le fond. La société New Wind a introduit un recours contre la décision des fonctionnaires auprès de la Région wallonne qui doit maintenant statuer.

La décision des fonctionnaires technique et délégué peut être consultée du lundi au vendredi de 8h à 11 h 45 et le jeudi de 16 h 30 à 20h au service de l’urbanisme à l’Espace 2000, sur rendez-vous pris 24 h à l’avance soit par mail ( yvon.schiettecatte@genappe.be) ou par téléphone (067 79 42 33).

Le permis Windvision au Conseil d’État

Un autre dossier est toujours pendant au Conseil d’État. Un permis avait été délivré à la société Windvision par la Région wallonne, ici aussi sur recours du promoteur après avis défavorable de la Ville et décision défavorable des fonctionnaires délégué et technique, pour implanter six éoliennes en bout de nationale 25, trois sur Promelles à Genappe, trois à Baulers sur le territoire de Nivelles.

Ici aussi, la Ville et les riverains ont introduit un recours en annulation au Conseil d’État en février 2021. Celui-ci n’a pas rendu sa décision.