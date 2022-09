Pour marquer le début de la saison, ses responsables organisaient un week-end de fête: "Vendredi dernier, c’était plutôt en mode guinguette avec des dégustations de bières locales et un karaoké. La journée de samedi était consacrée aux jeunes. Plusieurs groupes de rap ont donné des concerts. Nous avions prévu un tournoi de cornhole que nous avons annulé suite aux conditions climatiques. Dimanche, un spectacle de funambule s’est déroulé sur la plaine communale dans le cadre de Place aux artistes, avec aussi des ateliers organisés par les Léz’arts sur le thème de la récupération et de l’upcycling", explique Cécile Voglaire, du Centre culturel.

Formation de guide patrimoine

La saison du 38 sera marquée par des activités régulières: "C’est le cas des ateliers du Léz’arts ou encore des moments d’accueil à la maison des jeunes. Le Centre culturel propose des projets dans la longueur comme les Rout’arts de la culture au cours desquels sont proposées des animations culturelles durant toute la saison ou encore le théâtre à l’école qui permet à toutes les écoles de Genappe de voir un spectacle. Nous avons aussi l’opération Arc-en-ciel où nous emmenons les jeunes de l’école des devoirs vers des activités culturelles", précise Cécile Voglaire.

Le cinéma sera présent durant toute la saison, il y aura aussi pas mal de balades proposées par Margot Vandemeulebroek, du Relais du visiteur: "Elle propose des balades très originales. L’intention est aussi de former des habitants à devenir guide patrimoine".

Parmi les activités originales, les Nuits zébrées: "Nous croisons deux disciplines culturelles, souvent une contemporaine et une plus ancienne. Cette saison, nous allons mélanger du krump (danse née dans les quartiers pauvres de Los Angeles) et du théâtre. Nous aurons toujours Halloween, le festival “En avant” pour la défense des droits des jeunes et le soutien aux jeunes artistes de la région. Delphine Doerane était graphiste, elle s’est reconvertie en thérapeute. Elle proposera un voyage sonore le 5 janvier, une relaxation par la magie du son".

Programme complet sur www.le38.be.