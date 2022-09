Genappe : la police a sensibilisé les parents sur les stups

Lors de la journée portes ouvertes organisée samedi dernier à l’Espace 2000, à Genappe, des agents du service local de recherche (SLR), qui travaillent notamment sur cette problématique des stupéfiants, étaient présents et proposaient même au public de voir de près les produits qu’ils saisissent lors de leurs enquêtes.

L’occasion de savoir à quoi ressemble, par exemple, une boulette de cocaïne, du speed ou des pilules d’ecstasy. Mais surtout de recevoir des conseils de prévention de professionnels, bien placés pour expliquer les conséquences de l’utilisation de ces produits illégaux et celles des trafics sur la sécurité publique.

Un peu plus loin, la police avait même reconstitué une chambre d’adolescent, histoire d’expliquer aux parents qui auraient quelques suspicions ce qui doit attirer leur attention, et quelques cachettes que connaissent bien les enquêteurs aguerris. Ainsi, des bouteilles de soda ou des canettes qui ne sont pas vidées au fil des jours peuvent être en réalité des caches qui se dévissent. Il y a aussi de faux livres, ou de vraies jaquettes de jeux vidéo qui peuvent servir pour planquer des choses.

Autre élément qui a sans doute étonné plus d’un parent ce week-end, des petits sachets colorés au look très attractif pour les ados, où sont dessinés des personnages de mangas, de jeux vidéos ou de séries animées. Rien de bien méchant pour les non-initiés mais en réalité, ces sachets que l’on peut acheter par lot pour trois fois rien sur un célèbre site chinois de vente en ligne sont très prisés pour conditionner de petites quantités de cannabis.

Une des bonnes questions est sans doute, en cas de suspicion de consommation ou de découverte avérée de stupéfiants dans les affaires des jeunes, ce que doivent faire les parents. Si fouiller une chambre est déjà franchir un pas peu évident, informer la police est encore un cran au dessus.

"Ce n’est pas parce qu’on reçoit un appel d’un parent que vingt policiers débarquent à la maison, rassure une policière spécialisée dans ce type d’enquête. On agit dans le but d’aider le jeune, on lui explique la situation quand on l’entend et souvent, ion s’aperçoit qu’il n’est pas au courant de tout ce qu’il y a derrière une consommation de drogue dite douce. Nous ne sommes pas uniquement dans la répression. On peut aussi faire intervenir les psychologues du service d’aide aux victimes." Autre précision utilise, aviser la police en cas de découverte de stupéfiants aux mains d’adolescents peut permettre de faire progresser certaines enquêtes, et empêcher un trafic de se développer au niveau d’une école, par exemple.