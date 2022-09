Genappe : Anne Beghin et Thierry Ferracin coprésidents de la locale Écolo

Face aux défis qui sont là, le duo souhaite proposer aux membres, sympathisants et à l’ensemble des citoyens, un projet politique fort, constructif et positif: "Plus que jamais, nous souhaitons qu’Écolo Genappe apporte une réponse juste et efficace pour un avenir communal “désirable”. Genappe doit rejoindre les communes les plus volontaristes face au dérèglement climatique mais également face au dérèglement environnemental et social qui s’est aussi imposé chez nous. Le niveau local est en ce sens le premier niveau de concrétisation du changement".

Anne Beghin, conseillère communale depuis 2012

Anne Beghin, 56 ans, est conseillère communale depuis 2012, chef de groupe, membre des commissions seniors, agriculture, de la commission locale de développement rural et du groupe de travail Genappe commune hospitalière. Elle vit à Genappe depuis 2001. Elle est psychologue et coordinatrice de la Fabrique de Soi (Tubize), un service du Centre d’action laïque.

Thierry Ferraci, présent sur le terrain

Thierry Ferracin, 47 ans, est ingénieur civil. Il partage son temps entre la gestion de sa PME et ses nombreux engagements citoyens. Actif dans le milieu associatif depuis son plus jeune âge, il s’investit d’abord dans le scoutisme où il fut, à 25 ans, l’un des plus jeunes chefs d’unité en Belgique, et ensuite dans des associations professionnelles et des comités de quartier. Installé à Genappe depuis plus de dix ans, il est actif notamment au sein des Amis de Bousval où il s’occupe de l’organisation de la marche Adeps et du marché de Noël. Il est aussi membre organisateur de la corrida de Bousval.