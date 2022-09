Genappe : le Pôle-Jeunes a récolté 205 kg de vivres

Le Pôle-Jeunes de Genappe s’est constitué avec des jeunes de 12 à 17 ans qui voulaient continuer à se rencontrer après leur catéchisme. Pour ce faire, ils organisent des activités dans les paroisses. Ce samedi, ils avaient décidé d’organiser une course relais sur un circuit de 6 km. L’objectif était de parcourir 109 km pour récolter 109 kg de vivres au profit de l’association Saint-Vincent de Paul. Des mannes avaient été déposées dans les églises et à l’hôtel de ville pour y récolter les aliments: "Nous organisons régulièrement des opérations de récolte de vivres lors du Carême et de l’Avent. C’est la première fois que les jeunes se chargent de l’organisation de la récolte", signale Luc Nachtergaele, président local de l’association Saint-Vincent de Paul.