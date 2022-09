Genappe : le commissariat de police ouvre ses portes ce samedi

L'occasion, par exemple, de voir des démonstrations de techniques d'intervention: la zone possède son dojo à Nivelles et les policiers sont formés pour maîtriser les éventuels récalcitrants, les mettre au sol et leur passer les menottes. Il s'agit de déployer la force strictement nécessaire, et cela ne s'improvise pas. Ces tactiques et techniques d'intervention seront présentées à 10 h 45, 13 h 45 et 16 h 15.

Plus spectaculaire encore, on pourra apprécier le savoir-faire des chiens policiers, lors de trois séances prévues dans la journée. Et ceux qui sentiraient naître une vocation pourront passer par le stand de recrutement de la police. Deux conférences sur ce thème seront aussi présentées.

La journée constituera également l'occasion de découvrir le travail des agents de quartier. Ils tiendront un stand consacré à la prévention des vols, détaillant quelques moyens pour que les citoyens soient aussi acteurs de leur sécurité.

Il sera également question de sécurité routière avec quelques classiques: présence de la voiture tonneau histoire de remettre bien en place les idées de ceux qui pensent que boucler sa ceinture de sécurité n'est pas indispensable, essai des lunettes alcovision simulant des sensations d'ivresse...

Plus insolite, les visiteurs pourront se mettre dans la peau d'un enquêteur. Les enfants vont ainsi s'amuser à retrouver des bonbons s'ils font preuve de perspicacité. Mais un autre stand sera réservé aux adultes et là, le message sera plus sérieux, puisqu'il s'agit de sensibiliser les parents à l'usage de stupéfiants par les ados. Les policiers leur donneront même quelques trucs pour débusquer les stups en question s'ils sont planqués dans une chambre...

Des uniformes, des véhicules et des armes du temps de l'ancienne gendarmerie ou de la police communale seront également exposés dans un coin dédié à l'histoire de la maréchaussée.

Petite info pratique: l'entrée sur le site se fera par la rue Taburiaux, et le parking est prévu à côté de la salle polyvalente.