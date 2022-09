Genappe: focus sur la réserve naturelle domaniale pour la Semaine de l’environnement

La réserve naturelle de Genappe à l’ancienne sucrerie (77 hectares) est la plus grande du Brabant wallon, la huitième de Wallonie: "On y dénombre plus de 200 espèces d’oiseaux dont certaines y nichent. On y a aussi recensé 400 espèces d’insectes", indique Marc Georges, responsable du groupe de gestion, des visites et accès de ce lieu, devenu réserve naturelle en 2015.