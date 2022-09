La participation à l’excursion «Devoir de mémoire» proposée par la Ville de Genappe coûtera finalement moins cher que prévu

Tiffany Fevery (+ PluS) a estimé ce coût prohibitif: "On demande 40 € pour ce voyage alors que d’autres activités sont organisées dans la commune avec une participation symbolique. Il y a même un surcoût permettant de couvrir les frais si le car n’est pas rempli. Et c’est sûr, le car ne sera pas plein. Le devoir de mémoire, cela s’enseigne et cela doit se pratiquer. Ce n’est pas comme si on propose une excursion à Ostende […] Je demande que ce prix soit réduit et qu’on tienne compte des personnes sous statut article 60".

Anne Beghin (Écolo Créons Demain) est intervenue dans le même sens: "Genappe a rejoint le réseau Territoires de la Mémoire. La Ville paie quelques eurocents par habitant pour bénéficier d’un travail pédagogique, de sensibilisation, d’information, parfois gratuit […] On devrait aller visiter l’exposition permanente “Territoires de la Mémoire” à Liège, c’est gratuit. Le transport peut être assuré gratuitement. Avec le voyage du 8 octobre, on touche toujours le même public, des personnes déjà éduquées. On devrait impliquer la maison des jeunes dans ce type d’organisation pour faire participer les jeunes…"

Comprenant les arguments développés par les deux élues de l’opposition, le bourgmestre a proposé de réduire de moitié le coût du voyage – qui est donc passé à 20 € – et de voir ce qu’il sera possible de faire pour les personnes sous statut article 60.