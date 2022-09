La Ville de Genappe revoit son plan Énergie Climat

La Ville a déjà réalisé plusieurs actions pour tenter d’atteindre son objectif: pose de panneaux photovoltaïques, rénovations énergétiques dans les écoles et dans les locaux communaux… "Le prochain gros investissement est le réseau de chaleur que nous allons installer à l’Espace 2000."

«La population ne veut pas de l’éolien»

Mais ces efforts ne seront sans doute pas suffisants pour atteindre l’objectif de réduction de 40%. "La Ville, avec ses moyens financiers et humains, ne pourra pas être la seule à agir si l’on veut atteindre notre but. Le collège communal a dès lors décidé de revoir la feuille de route de son plan Énergie Climat. L’élément déclencheur a été la consultation citoyenne lors de la présentation du plan éolien. On s’est rendu compte que la population ne voulait pas de l’éolien. Du coup, l’idée était d’avancer sur un mix énergétique avec différentes actions bas carbone."

Le Ville de Genappe a désigné la société de consultance Factor X pour réfléchir à des actions à développer. "Dix-huit actions seront proposées au collège communal. Il va retenir dix grandes actions bas carbone. Elles seront ensuite présentées au conseil communal et aux citoyens. L’idée est de travailler sur un mix énergétique, les énergies renouvelables, l’isolation, la mobilité…"

Une coopérative d’initiative communale?

La Ville sollicitera aussi la collaboration de la population. "L’idée maîtresse est de favoriser la mise en place d’une coopérative d’initiative communale. Elle encouragera les citoyens, entreprises, associations et indépendants à prendre des initiatives visant à atteindre la neutralité carbone. L’idée est aussi de faire appel à tous ces acteurs pour mobiliser l’épargne citoyenne. Chacun pourra prendre des parts dans la coopérative, un rendement de 1 à 3%, supérieur ou égal à un compte d’épargne, serait proposé. La Ville confierait ses opérations climat et bas carbone à cette structure, comme le Centre culturel s’occupe des actions culturelles ou le CPAS du social", poursuit Vincent Girboux.

Ce projet pourrait être présenté au conseil communal et aux citoyens début 2023.