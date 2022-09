Genappe a récompensé les lauréats de son concours villages fleuris

L’objectif du concours est d’embellir les villages: "La Ville fait sa part de boulot. Nous plantons chaque année entre 5 000 et 6 000 plants en plus des plantes vivaces. Nous consacrons un budget de 30 000 € chaque année à l’embellissement des espaces publics. Par le biais du concours, la population y participe elle aussi, en fleurissant ses façades et ses jardins", a souligné de son côté Benoît Huts, échevin de l’Environnement.

Le concours était ouvert aux particuliers, mais aussi aux commerçants. Il s’est déroulé du 1er juillet au 1er septembre et a réuni 16 seize participants qui concouraient dans deux catégories, l’une pour les "jardins et jardinets", l’autre pour les "façades et balcons". Le jury prenait en compte la biodiversité, l’originalité des espèces de fleurs, le soin et l’entretien durant toute la saison, ainsi que la présence de variétés mellifères et/ou indigènes.

Les trois lauréats de chacune des catégories ont reçu un chèque allant de 75 € à 125 € à valoir chez les pépiniéristes installés dans la commune.

Pour les "façades et balcons", le classement s’établit comme suit: 1. Carine Valenduc (Vieux-Genappe); 2. "Le Chai et la Souris"; 3. Fatima Khelili.

Pour les "jardins et jardinets", le classement s’établit comme suit: 1. Marie-Josée Autome (Ways); 2. Michel Eliard; 3. Stevens Bussehot.

Marie-Josée Autome a débuté l’aménagement de son jardin dès le mois de mars: "Je ne pensais pas gagner. Je prends cette victoire comme un beau cadeau d’anniversaire, j’aurai 81 ans ce lundi 12 septembre. Dans le jardin, j’ai toutes sortes de plantes: dahlias, rosiers, pivoines, hibiscus… Avec la sécheresse, c’était compliqué. J’ai arrosé avec l’eau de pluie de la citerne", indique-t-elle.