Genappe: Pierre Gossiaux élu boulanger préféré du BW

"Pas moins de 623 maîtres boulangers-pâtissiers ont participé à la campagne de promotion qui débutait, pour la deuxième année consécutive, par l’élection des 100 boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons, indique l’Apaq-W. Pour ce faire, du 15 juin au 15 juillet, les artisans ont remis un ticket permettant à leurs clients de voter pour eux par internet. Neuf boulangeries du BW font partie des 100 boulangeries-pâtisseries préférées: la boulangerie Hayet de Loupoigne, la boulangerie Pierre Gossiaux de Genappe, La Passion de Seb de Lillois, la boulangerie Pascal’s de Rebecq, la boulangerie Deneubourg de Rebecq également, la boulangerie David Laurent de Braine-l’Alleud, So’Baje It de La Hulpe, la boulangerie Pologie de Lasne ainsi qu’Au Régal d’Orp-Jauche. Toutes recevront un diplôme."

Mercredi, le ministre wallon de l’Agriculture et de l’Économie, Willy Borsus, et l’ambassadeur de l’Apaq-W, Gérald Watelet, ont remis les diplômes aux cinq boulangeries-pâtisseries qui ont reçu le plus de votes dans leur province.

Un seul atelier, un seul point de vente

Pour le Brabant wallon, la boulangerie-pâtisserie Gossiaux de Genappe est lauréate: "On m’a dit qu’on avait reçu entre 400 et 600 votes, dit Pierre Gossiaux. On ne s’attendait pas à recevoir ce prix. Nous n’avons qu’un atelier qui se trouve à l’arrière de notre unique point de vente. Nous n’avons donc pas de dépôt. L’Épi d’Or, qui a reçu le prix en Hainaut, a 20 points de vente. Tous les produits de boulangerie et pâtisserie vendus au magasin sont faits maison avec un maximum de produits locaux".

"Nous n’avons pas fait de retape. Nous avons juste donné un ticket aux clients et parlé du concours sur les réseaux sociaux", signale Patricia, son épouse, qui s’est rendue mercredi à Namur avec son époux pour recevoir le prix.