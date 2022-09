Genappe: le cannabis chanvre, pas du tout stupéfiant, mais véritablement bienfaisant

«Le cannabis chanvre peut t’habiller, te nourrir, te chauffer et te relaxer»

Le chanvre est encore peu cultivé en Belgique car il n’est autorisé que pour la fabrication des huiles CBD. Mais sa culture est la plus durable et la plus polyvalente que l’on puisse imaginer, soutient Tanguy du Monceau. En effet, sa tige est ultra résistante et peut servir de matière première pour la fabrication de textiles. Le CBD, extrait directement de ses graines, peut être utilisé dans l’alimentation (vin, bonbons…). Enfin, une des matières qui compose la plante peut servir d’isolant dans le secteur du bâtiment et est déjà utilisée dans le sport automobile.

En Belgique, la récolte est donc à usage unique. En effet, les autorités n’autorisent pas (encore) que les composants du cannabis chanvre soient utilisés pour autre chose que la fabrication d’huiles de bien-être.

Les réglementations concernant le cannabis chanvre sont assez strictes. Il ne peut être utilisé que si le taux de THC contenu dans les graines ne dépasse pas 0,2%. Un taux qui rend sa culture totalement légale puisqu’elle ne contient alors aucun stupéfiant.

Cette huile, une fois traitée et rendue commercialisable, est utilisée pour relaxer et détendre. Appliquée sur les mains ou sur d’autres parties du corps, elle peut soulager des douleurs chroniques, a des propriétés "antidépresseurs", peut diminuer l’anxiété et le stress, ainsi que faciliter l’endormissement.

Troisième aux Trophées Incidences

Dans la catégorie agricole, la société CANBE est arrivée sur la troisième marche du podium des Trophées Incidences du Brabant wallon en 2022. Ambassadrice du bien-être, l’huile produite par CANBE se veut locale, biologique, naturelle et durable. Le chanvre cultivé à Bousval pousse sur des terres certifiées bio. Les plants de chanvre contribuent également à la régénération des sols. Originaires du Sud, ils n’ont pas de mal à pousser, même en situation de sécheresse. "La plante ne nécessite ni pesticide ni herbicide, elle est donc totalement naturelle", indique Tanguy du Monceau qui s’est lancé, seul, dans ce domaine. Ce dernier aimerait que la culture se développe et suive les traces de nos voisins européens. Il pousse d’ailleurs les agriculteurs à le suivre dans ce type d’exploitation. La Région wallonne propose quant à elle des aides "cultures favorables à l’environnement"pour encourager ce type de plantation.