PHOTOS| Bousval s’offre un 9e trophée aux jeux intervillages

Les organisateurs, qui accueillaient les participants en kilt, avaient prévu deux recensements des troupes qui se distinguaient par le t-shirt de leur village. Des points étaient attribués aux équipes lors de ces deux rassemblements effectués samedi à 10h30 et dans l’après-midi. " Nous avons dénombré deux cents joueurs le matin. Les Bousvaliens étaient les plus nombreux devant les Waysiens", précisait le président du comité organisateur, Olivier Mainfroid.

Un English quiz

Les jeux se déroulaient cette année sur le thème des "English Games".

Ils ont débuté vendredi soir par un English quiz suivi d’un questionnaire plus local. C’est Genappe qui a gagné ce premier jeu organisé avec la collaboration de Quizz Factory, bien connu dans la cité du Lothier. Les organisateurs avaient prévu un programme varié, composé de jeux plus athlétiques et d’autres jeux amusants. Le lancer d’œufs a attiré l’attention d’un nombreux public. Il fallait récupérer un œuf, sans faire d’omelette, le plus loin possible du lanceur. Avec un jet de 25 mètres, Ways et Glabais se sont montrés les meilleurs. " Tous les capitaines d’équipes étaient super-contents de l’organisation. Nous avons vécu une belle édition. La coupe du fair-play est revenue à Ways", soulignait encore Olivier Mainfroid. Les organisateurs redoutaient que la météo ne leur joue un mauvais tour. Cela n’a pas été le cas. " Nous avons eu deux grosses averses notamment lors du dernier relais sur le parcours Obstacle Course Run que nous avons néanmoins maintenu. Le concert du samedi soir s’est bien déroulé."

À l’issue des quatorze jeux, les Bousvaliens se sont succédé à eux-mêmes. C’est leur neuvième victoire dans ces jeux dont voici les résultats: 1. Bousval (104 pts); 2. Baisy-Thy (89 pts); 3. Glabais (79 pts); 4. Vieux-Genappe (70 pts); 5. Ways (69 pts); 6. Loupoigne (66 pts); 7. Genappe (59 pts); 8. Houtain-le-Val (57 pts).