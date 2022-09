Genappe: le budget participatif 2023 soutiendra des projets «bas carbone»

Un comité de sélection sera mis en place: il sera composé de six représentants du conseil communal (trois pour la majorité, un par groupe politique de la minorité), d’un représentant d’un partenaire extérieur chargé d’animer les débats, de douze représentants des habitants et d’agents communaux, avec voix consultative pour ces derniers. La recevabilité des projets sera attestée par ce comité. Chacun des auteurs de projet pourra ensuite venir présenter son idée devant le comité. Les citoyens seront aussi appelés à voter via le site internet de la Ville. Un montant maximum de 15 000 € sera accordé par projet.

Un meilleur suivi

Tiffany Fevery (+ PS) a regretté que les personnes tirées au sort pour constituer le comité de sélection n’aient plus de suivi une fois les projets validés:"Une information à leur attention devrait être mise en place, ainsi qu’une information rappelant ce qu’est le budget participatif pour la population. Une information devrait être donnée à proximité des réalisations consécutives au budget participatif par la pose d’une plaquette. Toute une série de choses ont été réalisées sans qu’elles ne soient identifiées comme telles. Une petite information sur place serait utile."

Le bourgmestre, Gérard Couronné (MR-Les Engagés), a reconnu qu’en effet, ces personnes n’étaient plus suffisamment impliquées une fois les projets attribués.

L’échevin Benoît Huts (MR-Les Engagés) a par ailleurs indiqué que des plaquettes fuchsia avaient été fabriquées:"Elles sont en cours de placement à proximité des réalisations pour rappeler que le budget participatif est à l’origine de celles-ci."