Genappe: la Province améliore son réseau points-nœuds

Le premier tronçon concerne l’aménagement des rues Croisette et Ry d’Hez, entre Baisy-Thy et Villers-la-Ville:"Trois types de travaux vont être envisagés. L’aménagement et la création de pistes cyclables en accotement avec de nouvelles bordures et revêtement en asphalte, la réfection de pistes sur les trottoirs existants avec ponctuellement des élargissements, et des marquages au sol avec bande cyclable suggérée dans les zones plus urbaines et avec présence de dispositifs ralentissant la vitesse", a poursuivi l’échevine. Tout ce tronçon concerne 2,2 km de voiries.

Genappe relié aux Quatre Chênes

La deuxième convention concerne la liaison entre Genappe et les Quatre Chênes à Villers-la-Ville par l’aménagement des chemins 49 et 2 avec toujours pour but de réaliser une connexion avec l’abbaye de Villers-la-Ville:"Il s’agit d’un aménagement réalisé en béton maigre et en matériaux concassés, pour partie à travers bois, sur 2 mètres de large pour les modes doux et 3 mètres de large aux endroits où circule du charroi agricole et forestier."

Ces aménagements concernent 1,25 km de voiries.

Ludivine Brocca (Écolo) a trouvé dommage d’avoir ce type de revêtement dans un chemin boisé tout en reconnaissant la plus-value de tous ces aménagements cyclables.

Le troisième tronçon à rénover a pour objectif de relier le centre de Genappe, vers la N5, à Braine-l’Alleud et Waterloo. Il est prévu de réaliser des aménagements pavés sur les chemins Saint-Thiry et de Hal, aux endroits où le revêtement est en mauvais état.

"Pour l’ensemble des travaux, on parle d’une échéance de 2023", a précisé Carine Messens.