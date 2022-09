Les jeux intervillages de Genappe se mettent à l’heure anglaise

Bousval, Genappe, Glabais, Houtain-le-Val, Loupoigne, Vieux-Genappe et Ways – sur la Plaine communale.

Le programme est assez traditionnel. La soirée de vendredi débutera à 20h30 par un quiz interactif animé par Quizz Factory:"Il y aura des questions sur le Royaume-Uni et sur Genappe. La soirée qui suivra sera animée par DJ Mystero", indique Olivier Mainfroid, président du comité organisateur.

Les festivités se poursuivront samedi dès 10h30:"Une nouveauté: nous avons demandé à toutes les personnes qui se présentent avec un t-shirt de leur village, que ce t-shirt soit neuf ou ancien, de se rassembler à 10h20. Nous allons compter les personnes présentes pour chacun des villages. Cela donnera des points aux différents villages. Nous répéterons l’opération l’après-midi", poursuit Olivier Mainfroid.

Des jeux anglais seront proposés aux participants comme le flag-rubgy – une version du rugby sans contact – et le croquet:"Il y aura aussi un relais OCR (Obstacle Course Run) sans oublier les jeux traditionnels: tir à la corde, mangeurs de tarte et lancer d’œufs. À20h, un concert du groupe Mat Souls débutera la soirée de samedi. Il sera suivi par deux DJ de l’entité, DJ Couille et Henry Dubois."