Les ados d’Été solidaire sur les ponts à Genappe

Les cinq jeunes engagés en juillet ont été entourés par le personnel du CPAS. Ils ont réalisé des travaux pour améliorer le cadre de vie des personnes, tout en tissant des liens avec les bénéficiaires.

Rénovation des balustrades des ponts

En août, Alain Hermans, de l’AMO Tempo, assurait l’encadrement du groupe:"Nous avons débuté le vendredi 12 août pour pouvoir couvrir dix jours de travail puisque la quinzaine englobait le 15 août, jour férié. La première semaine a été consacrée aux aménagements dans les cimetières: nettoyage des sentiers, rangement d’un garage, plantations, placement de bordures. Nous sommes toujours accompagnés d’un membre du personnel de la Ville. Les jeunes étaient très motivés", indique Alain Hermans.

L’équipe, composée de jeunes garçons et filles de 15 à 17 ans, s’est ensuite chargée de la rénovation des balustrades des ponts. Nous les avons croisés rue du Wanroux, sur le pont de La Cala:"Je me suis inscrit à l’opération pour sortir. Je m’embêtais un peu pendant les vacances", signale Mathéo.

Entre 7,68 € et 11 € de l’heure

Andrew est, lui, venu compléter l’équipe:"Je ne fais pas partie de l’opération. J’ai été engagé dans le cadre d’un contrat étudiant par la Ville pour quinze jours. La première semaine, j’ai travaillé dans les écoles pour les mises en place. Je suis venu rejoindre le groupe d’Été solidaire cette semaine", indique-t-il.

Tous, Andrew, Mathéo, Lydia, Sophie, Émilien et Alizée étaient ravis d’avoir participé à cette expérience et de s’être constitué une petite cagnotte:"Les plus jeunes sont payés 7,68 € de l’heure, cela va jusqu’à 11 € pour les plus âgés", précise Benoît Huts.