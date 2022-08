Genappe: remise des prix à l’exposition Saint-Barthélemy, à Bousval

L’exposition artistique Saint-Barthélemy se tient ce week-end à la salle Gossiaux à Bousval, dans le cadre des festivités de la Saint-Barthélemy. Les organisateurs, le comité artistique des Amis de Bousval, fêtent cette année le 50anniversaire de cette exposition-concours. De nombreuses activités encadrent l’exposition, notamment la découverte des cartes postales anciennes de Robert Martin:"Robert Martin est la personne qui possède la plus importante collection de cartes postales anciennes de Bousval et plus généralement de Genappe", a souligné le président du comité artistique, Serge Hendrickx, lors du vernissage de l’exposition qui s’est déroulée ce jeudi.