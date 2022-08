Son grand-père, ancien prisonnier faisait partie des initiateurs de la fête. " Le 15 août est chaque année la date charnière de la fête. Elle est toujours reprise dans le calendrier des festivités", explique Amandine Vandenbranden, présidente du comité des fêtes depuis 2018.

Une fête à l’ancienne

Depuis 2020, la fête d’Houtain-le-Val se déroule chez Manuel Hennau, rue du Patronage et plus sur la place du village le long de la nationale 93: " Avec le chapiteau et la sécurité, le placement de feux de circulation sur la nationale, les frais s’élevaient à 4000 €. Nous devions louer des feux pour organiser la circulation alternée sur la nationale", signale la présidente. Manuel Hennau a toujours rêvé de faire une fête à l’ancienne, avec un ponton et une viole. C’est un passionné: " La dernière fête sous cette forme a eu lieu il y a 27 ans. Cette année, nous avons pu obtenir le ponton, venu de La Roche, pendant deux semaines. Cela donne un tout autre cachet à la fête", souligne Manuel Hennau. Le coût du ponton avec la viole est supérieur à celui du chapiteau:: " Le ponton, c’est 7000 € auquel il faut ajouter 1500 € pour la viole. Avec les autres frais, nous en avons pour 9000 €. J’ai avancé 7000 € pour l’organisation de la fête. J’ai 50 ans cette année d’où ce plaisir", lance-t-il.

Les comptes à l’issue de la fête

Organiser la fête pendant deux semaines demande une importante débauche d’énergie: " Nous avons dû faire appel aux bénévoles. Ils ont répondu présents. Nous sommes quatre dans le comité avec Mathieu Labar, Jessy et Patrick Denis. Sans l’aide de Manuel et son épouse Bénédicte, ce serait impossible".

La récompense pour les organisateurs est la présence du public. La soirée de vendredi avec le quiz musical et la soirée '80-’90 a cartonné. C’était la grosse ambiance: " À l’issue de la fête, nous ferons les comptes pour voir si nous pouvons continuer de la sorte ou partir vers une organisation plus modeste", conclut Manuel Hennau.