Genappe a vécu son premier «Rendez-vous des artisans»

Nous accueillons des artisans, des créateurs ainsi que des producteurs de produits frais. L’objectif est de rendre ce rendez-vous mensuel. Nous comptons l’organiser tous les deuxièmes vendredis du mois, donc prochainement le 9 septembre et le 14 octobre. Pour septembre, nous avons l’engagement de vingt exposants. Pour le mois de novembre, on réfléchit, on ne sait pas encore si nous organiserons quelque chose. Par contre, on ne se privera pas d’un marché de Noël en décembre".

Vendredi dernier, Cédric Godfroid (Grez-Doiceau) présentait ses gins"entièrement naturels, réalisés avec des pommes et des poires du Verger de la Chise situé à Piétrebais. L’épice de base est la baie de genévrier à laquelle j’ajoute d’autres épices.J’ai débuté mon activité sur le marché hebdomadaire proposé sur la place de Gastuche. J’essaie d’être présent le plus souvent possible sur de petits marchés, comme ce vendredi à Genappe. Je serai aussi présent le vendredi 26 août au marché des producteurs de Court-Saint-Étienne".