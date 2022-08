Genappe: la fête continue ce week-end à Houtain-le-Val

La fête a démarré le week-end dernier et se poursuivra ce week-end des 19, 20 et 21 août. Dès ce vendredi soir: quiz musical (20h) et ambiance des années 80-90 de 22h30 à 3h du matin. Samedi, l’après-midi sera réservée aux activités pour les enfants. Les organisateurs ont ajouté au programme un concert du duo "Mots d’ânes" à 18h, avant un bal à la viole en soirée.