Genappe: elles proposaient des tatouages éphémères à l’Apéro sur herbe de Loupoigne

Le deuxième Apéro sur herbe de Genappe avait lieu sur la place de Nicolay, à Loupoigne, vendredi dernier. Comme lors du rendez-vous similaire à la rue de la Station mi-juillet, quatre comités des fêtes (Houtain-le-Val, Baisy-Thy, Ways, Genappe) étaient aux manettes pour l’organisation : « Auparavant, nous organisions quatre Apéros sur herbe. Nous en organisons désormais deux par an, signale Damien Narciandi, animateur au Carrefour culturel 38 mais aussi actif dans le comité des fêtes de Ways. En collaboration avec le 38 et Place aux artistes, nous voulions cette fois une ambiance guinguette et donc inciter les gens à danser. Nous avons fait appel pour cela à Christophe Denis connu sous le nom de scène Mix Sir D. et à Fabian Fizaine pour le montage de la structure ».