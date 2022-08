L’exposition Saint-Barthélemy organisée par le comité artistique des Amis de Bousval se déroulera du 26 au 28 août à la salle Gossiaux à Bousval. Soixante artistes présenteront leurs peintures, photographies, sculptures ou céramiques. Parmi ces artistes, Jacques Bauden, de Lillois, présentera quelques-unes de ses œuvres– "Je me limiterai au portrait et au figuratif" –, mais aussi trois tableaux anciens dont il a assuré la restauration.

C’est le cas d’une toile de Richard Viandier (1858-1949) représentant le château de La Motte:"Ce tableau nous a été offert par un chirurgien qui déménageait, signale Paul Olbrechts, président des Amis de Bousval.Il estimait que le tableau, qui doit dater d’avant la Première Guerre mondiale, devait rester à Bousval."

Ce tableau était en très mauvais état: une toile de mauvaise qualité, pourrie, déchirée… Serge Hendrickx, du comité artistique des Amis de Bousval, s’est tourné vers Jacques Bauden, via une artiste verrière, Marie Biesmans. Celle-ci fréquente les cours de peinture que donne Jacques Bauden aux ateliers créatifs de Lillois.

Jacques Bauden:"J’ai accepté de restaurer la toile sans même l’avoir vue. Et quand je l’ai vue, j’ai crié“Oups!”.Il s’agit en fait d’une esquisse réalisée au fusain, au crayon de couleur et à la mine de plomb.J’ai utilisé la technique du marouflage, j’ai fixé la toile sur un support rigide. J’ai ensuite appliqué de fines couches de gesso (NDLR: apprêt synthétique).La toiture du château était complètement pourrie. J’ai dû découper des languettes d’un centimètre. J’ai remis du gesso, puis repeint la toiture. Ce travail m’a pris quinze jours en y travaillant quelques heures par jour…"

Jacques Bauden a aussi restauré un autre tableau du château de La Motte, peint à l’huile en 1948, et une peinture de Michel Demaret, réalisée en 1972. Cette dernière représente plusieurs éléments distinctifs de Bousval, notamment la ferme Saint-Martin et la chapelle du Try au Chêne.