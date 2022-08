Genappe: un trio désormais à la tête de la ducasse de Ways

Le nom Scarnière était lié à la ducasse de Ways. Julien Scarnière en a été le président pendant douze ans, Tristan, son frère, a présidé le comité organisateur pendant six ans. Il a passé la main cette année et c’est Damien Narciandi qui a repris la responsabilité de l’organisation avec Sébastien Gossiaux et Jérôme Van Stalle. "Nous assurons la présidence à trois, explique le premier.L’idée est de responsabiliser tous les membres du comité avec une gestion transversale. Dans l’idéal, tout le monde doit connaître les détails de l’organisation de manière à pouvoir répondre à toutes les questions.Les trois quarts des organisateurs ont fréquenté l’unité scoute du Lothier, la 7eBW. Il y a un lien très fort entre l’unité et l’organisation de la ducasse."