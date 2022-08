390 km en courant, comme voyage de noces, pour Aline et Alexandre Pierard

Par contre, un trail au long cours en guise de voyage de noces, c’est clairement moins fréquent. C’est ce qui rend belle et originale l’histoire de deux de nos compatriotes, Aline Cowé et Alexandre Pierard. Quelques semaines après leur mariage, le couple qui vit à Bois-de-Lessines a bouclé ensemble les 390 kilomètres et 24000 D + de la première édition de Crossing Switzerland. Au total, 164 heures de chevauchée émotionnelle fantastique, à profiter des moments de sourire comme de ceux de doute. Une belle aventure de partage qui n’avait pourtant rien d’évident au départ…

"J’étais à la bibliothèque avec les enfants quand Alexandre m’a appelée pour me parler de ce projet, se souvient Aline, enseignante de 40 ans, contre 46 à son mari. Je lui ai d’abord demandé s’il me pensait capable de relever ce défi. Je ne cours pas depuis si longtemps et le trail en montagne était pour moi une inconnue. Il a répondu positivement. Alors je lui ai demandé si cela lui ferait vraiment plaisir qu’on le fasse ensemble. Il m’a répondu oui. C’était parti…"

Un beau bouquet de roses sur la ligne d’arrivée

Si Alexandre, qui fut longtemps organisateur du Trail des Cisterciens, avait l’expérience de ce type d’effort avec des participations à la PTL ou au Tor des géants, Aline avait bien moins de planche (un ultra de 100 bornes bouclé en Belgique tout de même). Il y avait aussi son asthme, handicapant sur ce type d’effort…

L’amour renversant des montagnes, le fait d’être bien plus dans une belle aventure que dans une optique course, tout cela a contribué que près d’une semaine après avoir pris le départ, Alexandre, qui vivait auparavant dans le Brabant wallon (Bousval), a pu offrir un beau bouquet de roses à son épouse sur la ligne d’arrivée ( "Un arrangement que j’avais pris avec l’organisateur", sourit-il).

Les alliances attachées par un colson dans le sac

"Il y a eu des parties du trail à deux, parfois nous étions plus nombreux, indique Aline.À un moment, nous étions même dans un groupe de cinq Belges. Tout le monde savait que c’était notre voyage de noces. C’est comme cela que nous avions été présentés au départ. Cela faisait de beaux moments de partage. Nous étions parfois une petite chenille de participants dans la pente. Nous ne voulions pas vivre dans une bulle toute la course. On voulait aussi rencontrer d’autres personnes, c’est dans notre nature. En Belgique, nous aimons organiser des sorties trails et nous retrouver à plusieurs. Dans la montagne suisse, je mettais mon pas dans le sien et j’avançais. Nous avons vécu de très très beaux moments, pendant lesquels nous nous sommes dit de très belles choses…"

Même son de cloche du côté d’Alexandre, qui sourit lorsqu’il se rappelle les avertissements de certains qui les"trouvaient fous de confronter leur couple à cet énorme défi"et qui s’amuse encore des interrogations, toutes les deux heures, d’Aline au sujet de leurs deux alliances, qu’ils avaient attachées avec un colson dans un de leurs sacs.

La Diagonale de la Belgique à deux

Recommencer l’histoire? Oui. "Pas obligatoirement dans le cadre d’une course, explique Alexandre.Dans le passé, j’avais couru la Diagonale de la Belgique, sur le GR129. Près de 600 kilomètres entre Arlon et la mer. Je l’avais fait en dix jours, tandis qu’Aline était parfois à mes côtés. Donc on aime cela. Je réfléchis déjà à d’autres projets…"

Aline est de son côté partante et avoue une préférence pour quelque chose se passant en montagne."Il faut juste trouver du temps, souligne-t-elle.Nous sommes une famille recomposée, donc les calendriers ne sont pas toujours faciles à faire se coïncider. Pour la Suisse, nous avons pu profiter du fait que tous les enfants étaient au camp. Le plus important était ici de se détacher des contingences de la vie quotidienne, durant laquelle on ne prend pas toujours le temps de se dire des choses essentielles…"