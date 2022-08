Nouvelle demande de permis pour la piscine de Genappe

Des plans modificatifs ont été introduits en vue d’une nouvelle demande de permis: la position des casiers dans la partie vestiaires individuels a été modifiée pour ne pas avoir de croisement entre les pieds nus et les pieds chaussés; la configuration des vestiaires collectifs ainsi que des douches et voie d’accès a été revue pour accéder au bassin via la petite profondeur; les besoins énergétiques de l’établissement ont été revus en tenant compte des conditions climatiques froides et défavorables aux énergies renouvelables; un évier et une douche ont été ajoutés ainsi qu’un appui pour les mains dans le bassin de natation.

136 mètres carrés

Le bâtiment comprendra une piscine couverte de 136 mètres carrés, un pediluve, douze douches, dix vestiaires individuels dont un pour les PMR, huit vestiaires collectifs, des locaux techniques ainsi qu’une cuve de décantation de 10 000 litres pour éliminer le chlore. Le bâtiment sera construit à l’emplacement de la piscine actuelle, à la Plaine communale.

La nouvelle piscine devrait être ouverte toute l’année et non plus seulement pendant les vacances d’été. Les écoles pourront ainsi en profiter.

Inauguration souhaitée dans un an

La nouvelle demande de permis est soumise à enquête publique. L’enquête démarre ce mardi 9 août et se terminera le mardi 30 août. Le dossier peut être consulté chaque jour ouvrable, du lundi au vendredi de 8h à 11h45 (de 16h30 à 20h aussi le jeudi), après avoir pris rendez-vous 24 heures à l’avance auprès du service urbanisme (067 79 42 27). Les observations écrites doivent être adressées au collège communal, Espace 2000, 3, à 1470 Genappe.

Aucune remarque n’avait été émise lors de l’enquête publique organisée jusqu’au 8 février dernier lors de la première demande de permis.

"La décision des fonctionnaires technique et délégué doit être donnée dans les 130 jours. L’objectif est de démarrer les travaux ensuite en vue d’une inauguration de la nouvelle piscine dans un an", indique l’échevin des Bâtiments, Hector Tubiermont.