La Boulangerie Louise cherche à s’installer à Genappe

L’enseigne se dit artisanale:"Nous démarrons de la farine. On pétrit sur place, les baguettes et les pains sont faits sur place. Nous vendons aussi des sandwiches et des viennoiseries. Pour les viennoiseries, on est sur du cru surgelé cuit sur place", poursuit Jeoffrey Bovy.

Des avis contradictoires

Du côté de la Ville, on indique ne pas être informé:"Nous n’avons à ce jour reçu aucune demande. J’ai eu contact avec le propriétaire du bâtiment qui m’a dit qu’il était en discussion pour la location. Pour la modification de l’usage du bâtiment (qui abritait un commerce de vêtements précédemment), une autorisation communale doit être délivrée. Si des personnes travaillent sur place pour transformer la matière, il faut un permis d’exploiter. Si nous devions refuser l’enseigne en argumentant qu’il y a déjà suffisamment de boulangeries-pâtisseries à Genappe, ce ne serait pas un argument juridique suffisant", signale le bourgmestre, Gérard Couronné.

Selon l’échevin du Commerce, la Ville n’a aucun pouvoir:"Nous ne pouvons intervenir que si l’espace commercial est transformé, s’il y a modification des façades, s’il faut installer une enseigne", signale ainsi Benoît Huts qui va plutôt dans le sens de l’administrateur de la Boulangerie Louise:"Lors de l’enquête que nous avons menée auprès de la population concernant le type de commerces que les gens veulent voir être installés, on n’a pas eu de demande pour une boulangerie. Les gens veulent des vêtements et des chaussures".

Par contre, la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie-confiserie-chocolatrie-glacerie indique également qu’une autorisation communale est nécessaire:"Si une entreprise s’installe dans une commune, elle doit obtenir l’autorisation d’exploiter décernée par le bourgmestre et son collège", a-t-elle écrit en réponse à une demande de Maxime Chabeau (lire ci-dessous). Mais, est-ce vraiment une entreprise?