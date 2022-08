Le Monty invite à sa fête d’ouverture

"Le Monty est un lieu citoyen, ouvert à tous et à tous les projets, qui vit par sa communauté,explique Alain Moreau, le directeur artistique du Monty.On a les jeux de société le mercredi, les tables de conversation linguistiques le jeudi, le repair café chaque dernier samedi du mois, une bibliothèque géante de livres à donner et une épicerie collaborative et citoyenne zéro-déchet Les P’tits Pots", et nouveauté cette année: le premier Café Mortel, un café citoyen pour discuter de manière joyeuse et décomplexéede ce sujet qui est encore trop souvent tabou…"

Quant à la programmation artistique, elle sera développée en détails le 2 septembre dès 19 h. Cette soirée est gratuite et sans réservation.

58, rue de Charleroi, à Genappe.