Genappe: de fausses signatures dans un petit livre rouge

Il avait à défendre un des frères W. poursuivis pour avoir fait établir une fausse convention de cession de parts prétendument datée du 5 février 2018 aux termes de laquelle Fabien W. s’est totalement désolidarisé de la société de carrelages Kara-Pose et pour avoir présenté un livre de parts à couverture rouge alors que le livre original était de couleur verte.

Le parquet précisait que"les signatures de Martial B. et de Fabien W. ont été confectionnées pour les besoins de la cause, à savoir se défendre d’une action en justice diligentée contre la société précitée par la Compagnie financière et immobilière de la Dyle".

Cette dernière avait réclamé des arriérés de loyer au juge de paix du canton de Genappe qui avait décidé de suspendre le procès lorsque Fabrice W. déposa un livre de parts à couverture rouge.

«Oui, les faux existent, mais à qui les imputer?»

La compagnie précitée déposa plainte pour faux et usage de faux. Son avocat expliqua au tribunal que le comptable de Kara-Pose n’avait jamais entendu parler de ce livre à couverture rouge, que Martial B. n’était pas au courant du prétendu changement intervenu le 5 février 2018 et, surtout, que l’expert graphologue avait conclu que les six signatures figurant dans le petit livre rouge étaient de la même main qui n’était ni celle de Martial B. ni de Fabien W.

La substitute du procureur du roi Raes en convint."Oui, les faux existent, mais à qui les imputer? En droit pénal, il existe un doute qui bénéficie aux prévenus. Par contre, il y a eu usage de ces fausses signatures mais, vu l’ancienneté des faits, je requiers une simple déclaration de culpabilité."

Le tribunal s’est entièrement rangé à ce réquisitoire.