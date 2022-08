SÉRIE D’ÉTÉ| Une balade au fil de l’eau en Brabant wallon au départ du golf de l’Empereur

1. Du Départ au point 1 (1,8 km): La Cala

La promenade commence au parking situé en face du golf de l’Empereur. Dos au bâtiment blanc, descendez la route sur 250 mètres. Après être passé au-dessus du ruisseau la Cala, tournez à gauche dans une allée qui longe le ruisseau à main gauche. Après 600 mètres, une barrière grillagée vous oblige à tourner à gauche, ignorez le sentier sur la droite et empruntez le large chemin qui monte sur votre gauche. Laissez-vous guider par le chemin principal sur +/- 600 mètres. Quand vous atteignez une habitation isolée et sa chapelle, ignorez le chemin qui descend sur la gauche, prenez le chemin boisé en passant au-dessus de la barrière basse blanche et rouge.

2. De 1 à 2 (1,2 km): le sentier de Quewet

Poursuivez le chemin dans le bois après être passé à côté de la barrière et du tourniquet blanc. Après +/– 500 mètres, ignorez un coupe-feu sur la gauche, assez pentu.

À la fourche, une centaine de mètres plus loin, suivez le côté gauche, sur un sentier sablonneux. Restez sur le chemin principal dénommé le sentier de Quewet. Au bas du chemin, au T, pratiquez un droite/gauche afin de poursuivre sur ce sentier; un petit raidillon vous conduit jusqu’à une nouvelle barrière rouge et blanche que vous enjambez, puis vous continuez sur le chemin coincé entre les clôtures des jardins jusqu’à rejoindre une petite route.

3. De 2 à 2 Bis: le hameau de la hutte

À la route, tournez à gauche vers le hameau de la Hutte. 250 mètres plus loin, continuez à remonter la rue E. François sur la droite jusqu’à un carrefour.

Traversez via le passage pour piétons quelques mètres plus à gauche. Revenez de quelques pas pour emprunter à gauche, la rue de La Hutte.

Quelques mètres plus loin, empruntez à droite la rue Belle Vue, un chemin pavé qui rejoint après +/– 200 mètres une route que vous longez à main gauche. Arrivé au croisement avec la rue de l’Empire, prenez à droite la rue du Chêne au Corbeau. Empruntez la première à droite, la rue du Réservoir.

4. De 2Bis à 3 (2 km): la place de Sauvagemont

Après avoir dépassé deux réservoirs d’eau sur la droite, vous atteignez une route, traversez et continuez tout droit. Après 300 mètres, ignorez la rue sur votre droite. Une centaine de mètres plus loin, après avoir dépassé une maison sur la droite, poursuivez devant vous sur le chemin empierré (ignorez celui à droite). Après une légère montée, descendez, traversez des champs avant de longer, sur la gauche, le bois de Sart des Dames. Plus loin, le chemin public vous oblige à bifurquer à gauche. Quelques mètres plus loin, vous êtes redirigé sur la droite sur un chemin qui se rétrécit. Après +/– 200 mètres, vous passez à proximité d’un ensemble d’habitations (Le Pavillon de Bal). La ferme d’Agnissart se présente à votre droite.

5. De 3 à 4 (1,8 km): en direction de la ferme d’AGNISSART

Le chemin tourne naturellement vers la gauche. Ignorez quelques mètres plus loin, un sentier encaissé qui descend sur la droite et poursuivez tout droit. Le chemin serpente dans le bois; laissez-vous guider sur une distance de +/-900 mètres. Au croisement de chemins, virez à droite. Après une courte distance, empruntez droit devant vous le sentier encaissé descendant. Après +/– 200 mètres, le sentier s’élargit; continuez tout droit jusqu’à un petit carré de champs où vous piquez légèrement sur la droite dans le sentier Roger Vanden Broucke qui descend jusqu’au fond du vallon. Ignorez successivement deux sentiers sur la gauche et continuez le chemin qui s’incurve sur la droite.

6. De 4 au point de départ (2,1 km)

Le chemin public passe devant l’entrée de la ferme et vous invite ensuite à contourner les infrastructures. Là, vous prenez à gauche (l’accès à droite est privé). Un large chemin descend sur +/– 500 mètres avant de tourner naturellement sur la droite et de se rapprocher du ruisseau. Vous passez un petit pont en béton sur un affluent de la Cala avec, sur la droite, un bel étang privé. Le chemin fait place à un joli sentier qui serpente le long de la rivière. Arrivé à une bifurcation, vous retrouvez le chemin que vous avez emprunté en début de promenade. Pratiquez un gauche-droite afin de suivre l’allée partiellement pavée qui vous ramène à la route. Passez au-dessus de la Cala et suivez la route jusqu’au point de départ.