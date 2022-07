Daniel Louagie, Monsieur Challenge du Brabant wallon – il a dirigé le challenge durant 23 années -, est décédé lundi, à 77 ans.

S’il était en retrait depuis plusieurs années après avoir cédé la présidence du Challenge en 2009, on le voyait encore çà et là prendre part à l’une ou l’autre épreuve.

Daniel, c’était une personnalité attachante qui a fait du Challenge du BW ce qu’il est aujourd’hui.

Soucieux du moindre détail, l’homme avait un très haut degré d’exigence.

"C’est cela qui contribuait à la qualité des organisations, indique René Mathy, bien connu dans le milieu cycliste, mais c’est un peu oublier que le Walhinois est lui aussi bien impliqué dans les joggings de sa commune. Après la course, parfois on avait des remarques… Tel point ou tel point, ça laissait à désirer, c’était à améliorer… C’est lui aussi qui avait demandé de déléguer deux personnes de chaque manche du Challenge pour un jogging organisé un soir d’été dans le cadre de la braderie à Genappe. Il avait également insisté auprès de la presse pour que les résultats paraissent toujours à jour fixe… Dans les années '90, Daniel prêtait aussi parfois son concours aux organisations du Vélo Club de Genappe le jeudi saint, chères à Armand Vermeiren."

«Tes petits coups de gueule, tes remarques vont manquer à beaucoup de monde»

Jean Aerts (président Antilob et dossard 1) et Daniel Louagie (dossard 26) lors d’une épreuve du challenge qu’ils ont créé. ©ÉdA

Lundi soir, John, son fils, a confirmé le décès d’une "figure emblématique dans le domaine de la course à pied, le voilà parti courir à travers les nuages. Il aura marqué le monde de l’athlétisme pendant de nombreuses années avant de céder sa place au challenge du Brabant Wallon. Papa, papy, Daniel, va rejoindre tes amis joggeurs. Tes petits coups de gueule, tes remarques vont manquer à beaucoup de monde. "

Daniel Louagie. ©ÉdA

John aimerait que le nom de son papa reste bien présent. "Cela faisait une dizaine de jours qu’il était hospitalisé. Il avait déjà, par le passé, eu plusieurs petits AVC. Mais cette fois, c’était très sérieux. La partie gauche était bien touchée. Le plus important est qu’il soit parti sans souffrance. J’aimerais que le nom de Daniel Louagie soit associé à la course qu’il a fondée, à Baisy-thy, le Tour Godefroid de Bouillon. Il était d’ailleurs encore présent cette année pour assister à l’épreuve. J’en parlerai un peu plus tard avec les gens de la Baisythoise. Mon papa avait aussi fondé la section de Genappe du CS Dyle. C’était un passionné qui avait, avec Roland Poulain, Jean Aerts et Freddy Van Pee, mis en place le Challenge du BW qui est ce qu’il est aujourd’hui grâce à eux."

Une certitude, des personnalités comme Daniel Louagie ont apporté énormément au sport pour tous et au milieu du jogging en Brabant wallon. C’est une énorme perte.

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.