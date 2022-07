Les meilleurs "tricks récompensés au «contest» de skate de Genappe

Le concours récompensait les meilleures figures, appelées "tricks" dans le milieu du skate. " Cela s’organisait sous la forme de “best Tricks”. Les riders participaient librement. Dès que l’on détectait un beau trick, le rider recevait une récompense ", précisait Max Extrême, venu avec toute son équipe: " Nous avons une équipe avec laquelle nous effectuons des démonstrations. Nous nous rendons aussi un peu partout pour des entraînements en Flandres, mais aussi à Louvain-la-Neuve et au skatepark d’Andenne. Nous avons également une structure mobile ".

Le concours était ouvert aux skaters, mais aussi aux trottinettes. "Nous alternons toutes les demi-heures ", poursuit Max Extrême.

Skate mais aussi breakdance et graffiti

De nombreux jeunes ont participé à l’événement. Vers 18h, l’équipe de Max Extrême a proposé une démonstration. Gabriel proposait des figures en trottinette. Milan, Sen et Maël, tous trois âgés de onze ans, accompagnés de Cyril André, ont ravi le public, installé en nombre autour du skatepark.

Cyril André est plus âgé. Il a 19 ans, il est venu en tant que voisin. " J’habite Vieux-Genappe. Je fais souvent des démonstrations avec Max. Je fais du skate depuis sept à huit ans. Avant que le skatepark existe à Genappe, je me rendais à Braine-l’Alleud. Je viens ici lorsque je n’ai pas envie de me déplacer. Je vais aussi à Mons et à Louvain-la-Neuve où l’on retrouve beaucoup d’obstacles, à peu près tout ce qui est possible de faire en skate , lance Cyril. Je fais des concours un peu partout en Belgique. J’espère un jour pouvoir participer à des compétitions internationales ".

Le skate était l’animation phare de vendredi après-midi mais ce n’était pas la seule. Le spray art a proposé une initiation au graffiti avant un livepainting. Après les démonstrations de skates et trottinettes, une battle de breakdance, animée par DJ Goss’One, a retenu l’attention du public.