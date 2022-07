Le Genappien Ryan Sauvage y a contribué: " J’ai joué au fond suite à la blessure à l’épaule de Nicolas Nantel. Cela s’est bien passé face à Ogy et Acoz ", indique Ryan Sauvage.

C’est donc tout naturellement au fond que le joueur a entamé journée finale samedi face en demi-finale face à Thieulain: " Je n’étais pas dans le coup. Un jour n’est pas l’autre. Samedi, je n’ai pas bien joué. Je suis descendu à corde ", lance-t-il.

Remontada de Kerksken

Son équipe, Kerksken, a d’ailleurs été malmenée face à Thieulain: " Nous avons été menés 4-0 et 5-1 et encore 6-4 et 40-15 avec Kevin Vandenabeele de Thieulain au tamis. Celui-ci avait livré une outre lors de ces deux passages précédents. Nos chances étaient donc réduites. Mais, que ce soit à ce moment où lorsque nous étions menés 4-0 et 5-1, nous n’avons rien lâché. Nous avons continué à y croire, en tentant de prendre jeu par jeu ".

Bien en a pris aux Rouges de Kerksken. Ils ont gagné le match 6-7 avant de ne faire qu’une bouchée d’Isières (7-1) en grande finale.

" Je me méfiais pourtant d’Isières et de Maubeuge qui s’affrontaient dans l’autre demi-finale (victoire 7-4 d'Isières). Ce sont de bonnes équipes ", poursuivait Ryan Sauvage.

Deuxième victoire en coupe

Cette victoire est sa deuxième en coupe de Belgique. Son premier trophée en coupe nationale date de 2019, année au cours de laquelle le Genappien a disputé sa première saison avec Kerksken.

" Je n’avais pas eu de titre en coupe ou en championnat avant d’arriver à Kerksken. L’année dernière, nous avons été champions de Belgique ".

Ryan Sauvage espère cette année faire le doublé, coupe-championnat: " La formule des play-off est nulle. Pour moi, le premier à l’issue des matchs aller-retour doit être champion ".

Ryan Sauvage livre sa dernière saison en balle pelote. " J’ai 30 ans, je pourrais encore jouer dix ans. Mais, je veux profiter de week-end en famille, de pouvoir partir en vacances. Ce n’est pas possible en jouant à Kerksken. Sur onze jours, à dater de ce samedi, on joue huit fois. Pendant la période du Covid, en 2020, j’ai eu l’occasion de partir en vacances à la Côte d’Azur, cela m’a bien plu ".

Beaucoup de joueurs qui ont arrêté reviennent un jour à la compétition.

" Possible, mais j’ai du caractère. On verra ce qu’il adviendra pour moi mais c’est clair que j’arrête après cette saison ".