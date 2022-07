Un «contest» au skatepark suivi d’un apéro sur herbe

Le skatepark de Genappe, situé rue Nicolas Lebrun, a été inauguré le 23 juin 2021. Un peu plus d’un an plus tard, le Carrefour culturel 38, soutenu par l’opération Place aux Jeunes de la Province du Brabant wallon et la Ville de Genappe, organise un contest de skateboards et de trottinettes. Rendez-vous à tous les amateurs ce vendredi 15 juillet dès 16h. " Un “contest” est un concours de skate. Il sera animé par Max Extrême, un des spécialistes de la discipline. L’événement est gratuit, il est ouvert à tous dès 16h. Il y aura des lots pour les lauréats, accessoires de skate, à la clé , explique Tristan Scarnière, animateur de la maison des jeunes. Durant l’événement, DJ Cross’One assurera l’ambiance avec ses sons hip-hop. Il sera aussi possible d’admirer le “livepainting” proposé par Spray Art . (NDLR: lorsqu’un artiste complète une œuvre d’art lors d’une performance publique)"