Une biographie d'Alfred Grosjean par Manuel Verlange : quand une réussite wallonne fait la fierté d'un Français

Comment avez-vous fait la connaissance d’Alfred Grosjean et pourquoi avoir voulu écrire sa biographie?

C’est par l’intermédiaire de sa petite-fille que je l’ai rencontré. Elle souhaitait ardemment - comme lui et le reste de la famille -, que l’histoire de son grand-père soit écrite. J’ai accepté la mission et eux m’ont adoubé, après avoir lu l’un ou l’autre de mes romans.

Qu’est-ce qui, à vos yeux, valait la peine dans cette histoire?

Je me suis tout de suite dit que ce serait passionnant. Cette réussite notable dans l’acier, à Charleroi, un milieu que je ne connaissais pas, tout cela m’inspirait. Et le personnage m’a de suite intéressé.

C’est un homme qui a réussi, comme on dit…

C’est un homme de terrain et de métier, qui a commencé au bas de l’échelle, et qui ne partait pas gagnant dans la vie, d’où le titre de mon ouvrage. À 4 ans et demi, il a été placé dans un orphelinat… C’est sans doute pour ça qu’il est tellement attaché aux valeurs familiales et que ses enfants et petits-enfants sont effectivement soudés autour de cette figure du grand-père. Mais cette réussite ne l’a pas changé, il est resté très simple, et c’est ce qui m’a marqué dès la première rencontre chez lui, à Ham-sur-Heure. Je l’ai trouvé émouvant, touchant.

Jadis associé avec Albert Frère

Deux mariages, quatre enfants, un empire industriel dans l’acier – qu’il a transmis dès ses 60 ans à ses enfants -, et de nombreux chapitres, dont une association avec Albert Frère pendant une dizaine d’années… Comment avez-vous condensé tout cela?

Quand on est face à un personnage célébrissime, on peut aborder sa biographie chronologiquement. Mais Alfred Grosjean a toujours été un homme discret. J’ai donc choisi d’écrire son histoire comme un roman, c’est pourquoi j’ai inventé des dialogues, sur base de ses souvenirs et confidences. Nous avons eu trente rencontres dans sa propriété. Il a une mémoire incroyable, malgré ses 91 ans, il se tient bien droit, il marche vite et il parle bien.

Vous qui êtes de nationalité française, mais habitez Genappe depuis plus de 20 ans, vous ne comprenez pas qu’un personnage aussi fort ne soit pas une fierté pour les Wallons.

En effet. L’histoire de cet homme, c’est vraiment l’histoire d’une réussite belge, bon sang! Alfred Grosjean pourrait habiter à Monaco ou Genève à l’heure où je vous parle, mais il est resté en Wallonie. Et ça m’énerve que les Belges ne soient pas plus fiers de ces figures qui font partie de leur histoire et du patrimoine wallon.

Personnellement, je suis touché et fier de cette rencontre. J’espère avoir fait un bel objet littéraire autour de ce parcours que les gens auront envie de découvrir.

«Waterloo se livre», rencontres littéraires et dédicaces, à la salle des fêtes du Chenois, av. des Paveurs, 48, ces 9 et 10 juillet de 10 à 19h. Entrée gratuite.