Plus de 100 bénéficiaires du RIS à Genappe

Le budget extraordinaire est en très léger boni (4411 €). Des investissements ont été réalisés en 2021: l’aménagement de l’atelier du service technique rue Mintens, la rénovation complète en logements d’urgence de deux appartements rue Mintens, la rénovation complète d’un logement pour personnes âgées à Baisy-Thy, l’achat d’une camionnette électrique pour le service repas, l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’atelier…

108 RIS en moyenne par mois

Les dépenses relatives à l’octroi de Revenus d’intégration sociale (RIS) pèsent pour moitié sur les dépenses de transfert. C’est ce qui est apparu à la présentation du compte 2021. Les dépenses en RIS s’élevaient à 989366 € en 2021, elles étaient de 558334 € en 2019, de 827205 € en 2020. Un peu plus de la moitié de cette somme est remboursée par l’État, avec un bonus lorsque le bénéficiaire a signé un programme individualisé d’intégration sociale facilitant sa réinsertion sociale. Le CPAS a octroyé 108 RIS en moyenne par mois en 2021. C’est plus qu’en 2019 (70) et qu’en 2020 (90).

Le taux de croissance des RIS de janvier 2020 à décembre 2021 est de près de 9%: " Nous avions un faible pourcentage de RIS sur Genappe, comparé à l’ensemble de la province du Brabant wallon. No chiffres sont aujourd’hui comparables ", a signalé Vincent Girboux.

De 18 à 25 ans pour 48% des bénéficiaires des RIS

La tranche d’âge de 18 à 25 ans représente la part la plus importante des bénéficiaires du RIS, elle est de 48% à Genappe pour 34,9% en Brabant wallon. À Genappe, 37% des moins de 25 ans bénéficiaires du RIS sont étudiants. Les montants dépensés pour les RIS sont en augmentation constante: " Pour trois raisons: le nombre de bénéficiaires a augmenté, depuis le 1er janvier 2021, une majoration de plus de 10% en quatre ans a été imposée pour atteindre le seuil de pauvreté fixé par l’Europe, un index de 2% est survenu en septembre 2021."