Genappe: Place aux artistes, c’est déjà ce vendredi

La Province du Brabant wallon reconduit cet été l’opération "Place aux artistes" et subsidie les activités à raison d’un euro par euro engagé par les Communes, avec un plafond de 25000€. À Genappe, comme en 2020 et 2021, le programme est à nouveau copieux et varié.Le Carrefour culturel 38 est chargé de la programmation, orchestrée les années précédentes par le réalisateur Thierry Dory.