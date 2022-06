Genappe: la rénovation de l’îlot Mintens en priorité

Ce deuxième projet a été lancé en 2019. La Ville vient de recevoir l’accord de subsidiation de la Région. Le périmètre de cette deuxième opération vise grosso modo, l’ensemble du centre de Genappe, soit Genappe avant la fusion des communes. La Ville entend toutefois porter son attention en priorité sur l’îlot Mintens pour lequel une enquête a été lancée auprès de la population sur son ressenti de la situation existante. Des 261 réponses reçues, il ressort que les gens perçoivent l’endroit comme plutôt désert et délabré. La population espère qu’une fois les travaux terminés, l’endroit sera accueillant, accessible et agréable.

Trois ateliers urbains ont été réalisés, un processus participatif s’est mis en place autour de la revitalisation de l’îlot. Les atouts du site: sa proximité avec le centre et les commerces, des bâtiments de grande valeur architecturale, un contexte paysager intéressant avec le parc de la Dyle tout proche. Dans la première étude de faisabilité remise par le bureau ABR en 2020, le périmètre comprenait les parcelles du CPAS qui, depuis, en ont été retirées.

Dix-huit logements

L’objectif est de construire 18 logements (2studios, 4logements 1chambre, 9 logements 2chambres, 3logements 3chambres) avec des surfaces commerciales au rez-de-chaussée. Dans quel délai et avec qui? "Nous examinons un éventuel partenariat avec l’Agence de promotion immobilière du Brabant wallon pour l’élaboration et la mise en œuvre du dossier. Cela pourrait également se faire via un marché de service via un partenariat public/privé ou un autre mécanisme" , a indiqué l’échevine de l’Environnement, Carine Messens, sans pouvoir s’avancer sur le délai. "Nous allons maintenant contacter les propriétaires des parcelles. Jusqu’ici, tout s’est bien passé, à l’amiable. Nous n’avons pas dû procéder à des expropriations" , a signalé le bourgmestre, Gérard Couronné.