Genappe: une trentaine d’élèves de l’école Nespa ont rencontré le hockeyeur «olympique» Thomas Briels

C’est surtout aussi l’opportunité pour le Mouvement olympique de rappeler ses valeurs: l’excellence, l’amitié et le respect. À l’initiative de son président, Jean-Michel Saive, le COIB a donc invité une trentaine d’élèves à célébrer l’événement en son sein.

"L’équivalent de deux classes de première secondaire était convié. Ils sont finalement 32 sur 45, ce qui n’est pas mal car, en principe, ils sont en congé!", explique Tom, leur professeur d’éducation physique.

À l’entrée de l’institution, les élèves ont été accueillis par le hockeyeur Thomas Briels, champion olympique à Tokyo, heureux de pouvoir partager sa passion du sport à cette occasion.

"C’est important pour moi de transmettre mon expérience et peut-être de susciter des vocations. À 34 ans, j’ai arrêté l’équipe nationale, mais je continue à jouer en club, à Oranje Rood, aux Pays-Bas."

Aux côtés de Cédric Van Branteghem, deux fois olympien (en 2004 et 2008) et désormais CEO du COIB, Thomas Briels peut, il est vrai, se targuer d’une formidable carte de visite. Les JO, il y a, en effet, participé à quatre reprises, avec deux médailles à la clé, l’argent en 2016, à Rio, et l’or en 2021, à Tokyo.

Après une vidéo retraçant les meilleurs moments des Jeux de Tokyo (où les élèves ont surtout reconnu les frères Borlée, Nafi Thiam, Bashir Abdi et, bien entendu, leur hôte du jour…), le Red Lion a raconté sa carrière depuis ses débuts à l’âge de cinq ans, où certains le trouvaient trop petit pour réussir au plus haut niveau, jusqu’à son couronnement en finale olympique, qui fut son 359e et dernier match international.

Frissons garantis!

"Il faut souvent du temps pour arriver au sommet. Ce fut le cas avec les Red Lions, pour lesquels tout a commencé par un miracle en 2007, à Manchester, où nous avons battu l’Allemagne (4-3) dans les dernières secondes. Cette victoire nous a qualifiés pour Pékin 2008, où nous étions simplement contents d’être là, de côtoyer Usain Bolt ou Rafael Nadal au village olympique. Puis, nous avons gravi les marches, notamment grâce à la clairvoyance d’un coach, Shane McLeod, venu de Nouvelle-Zélande."

De la finale, perdue, en 2016, à Rio, le hockeyeur avoue: "J’ai encore du mal en voyant les images…"

Preuve qu’il faut parfois passer par une défaite pour mieux apprécier la victoire.

Captivé par le récit, le jeune auditoire a alors pu toucher cette fameuse médaille d’or qui passa de main en main, avec selfie bien sûr. Nul doute donc que Thomas Briels a atteint son objectif de susciter cette passion.

Après quoi, le groupe a reçu un t-shirt, blanc, frappé des cinq anneaux olympiques et de l’"Olympic Day", pour ensuite partir pique-niquer dans le jardin olympique.

Mais la journée était loin d’être terminée avec, encore, la visite du stade Roi Baudouin et… l’activité sportive (athlétisme, en particulier, avec relais, sauts et lancers) sur le stade Victor Boin.

Nul doute que tous, élèves et professeurs, se souviendront longtemps de cette belle journée olympique!