Actuellement conseiller CPAS, le nouveau président a pour mission d’emmener l’USC jusqu’aux prochaines échéances communales: "Les enjeux et défis sont nombreux à Genappe. Le PS a souffert d’une période compliquée, mais les dissensions sont derrière nous ", dit Reda Kabir.

Son souhait est de montrer que le socialisme est toujours bien présent dans l’entité: "Nous avons rassemblé 8,27% des suffrages lors des élections communales mais lors des élections régionales et provinciales, notre score sur Genappe était plus élevé de 5% à 10%. L’ancrage socialiste reste bien présent. C’est à nous de valoriser nos actions et notre présence dans la vie politique communale" .

Quatre axes définis pour les deux prochaines années

Au conseil communal, le PS ne dispose que d’une élue, Tiffany Fevery, qui siège dans l’opposition. Le PS compte replacer ses actions au-devant de la scène. Pour ce faire, quatre axes ont été définis pour les deux prochaines années: "Promouvoir le militantisme socialiste sur Genappe; renforcer l’ancrage socialiste par une prise de fonction optimum de notre rôle dans l’opposition; améliorer la visibilité et les actions socialistes sur Genappe; et créer un maillage entre la jeunesse et l’arrière-garde socialistes" , indique un communiqué de l’USC.

"Concrètement, nous allons rencontrer les gens, leur expliquer nos démarches, voir avec eux comment améliorer les choses, mener des actions citoyennes" , poursuit le nouveau président. L’USC compte miser sur le capital humain de sa section: "Nous avons des membres d’expérience, de la jeunesse, des citoyens actifs dans le tissu socio-économique. Ils seront le socle du renouveau socialiste sur Genappe".