Natacha Cracco démissionne du conseil du CPAS de Genappe

Pas de démission en 2021

Vincent Girboux, mis en cause par Natacha Cracco, a voulu réagir en conseil communal. Stéphanie Bury présidait la séance. Elle a indiqué que la démission ne faisait pas l’objet d’un débat.

Nous avons contacté Vincent Girboux pour obtenir sa réaction: " Mme Natacha Cracco avait déjà démissionné du Conseil de l’aide sociale et du Conseil communal le 15 juillet 2021 en invoquant des raisons personnelles et une certaine lassitude quant à la manière d’agir au sein du conseil communal et du CPAS. Cette démission a été retirée ", indique Vincent Girboux.

" Je l’avais envisagé mais Vincent Girboux m’a indiqué que les choses allaient s’arranger. Je n’ai donc pas remis cette démission ", signale Natacha Cracco.

Vincent Girboux continue: " Une nouvelle démission est intervenue le 25 avril 2022 au sein des deux conseils pour les mêmes raisons. Natacha Cracco a ensuite retiré sa démission du conseil communal tout en confirmant son départ du CPAS ".

Vincent Girboux réfute les accusations

Vincent Girboux estime que la communication faite au conseil communal vise à nuire à sa personne de manière diffamatoire.

" Je serais touché par plusieurs devoirs d’enquête chez le gouverneur de la province dont Mme Cracco ne pourrait rien dire au vu du secret professionnel et du devoir de confidentialité. Je tiens à rappeler qu’aucun recours auprès de la tutelle ni aucune instruction administrative n’a donné lieu à la moindre procédure disciplinaire à mon encontre , indique Vincent Girboux. Les recours à l’autorité de tutelle ne sont pas exceptionnels et, dans un État de droit, ils sont plutôt le signe d’une bonne et saine démocratie en politique en cas de désaccord au sujet de la gestion publique après un véritable débat d’idées. En revanche, la démission et surtout la communication publique de Mme Cracco constituent une manœuvre personnelle qui n’est pas de nature à unir le groupe auquel j’appartiens, ce que je regrette. Je me réserve le droit de déposer plainte compte tenu des propos erronés diffusés publiquement".