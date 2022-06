Travaux sur la N25: l’unique bande disponible est trop étroite pour le charroi agricole

Ce vendredi, dix agriculteurs Genappe et de la région ont manifesté sur le pont de l’échangeur de Ways: "La largeur de la bande disponible est réduite à 3,25 mètres alors que nos engins agricoles font un peu plus en largeur. Impossible donc d’emprunter cette bande" , signale Yves Goies, agriculteur et entrepreneur agricole à Ways.

"À Genappe, la rue de Ways est fermée à la circulation depuis un an, l’échangeur de Ways sur la N25 est fermé, l’échangeur N5/N25 est presque inaccessible. Vu les conditions climatiques, les travaux de fenaison nous attendent. La moisson devrait débuter dans la quinzaine" , souligne Pierre Vromman, de la Fédération wallonne de l’agriculture.

L’inquiétude est grande chez les agriculteurs. Yves Goies: "Nous devons emprunter des itinéraires en passant dans les villages, parfois dans des quartiers résidentiels où l’on a installé des bacs à fleurs qui nous empêchent de poursuivre notre route. Pour me rendre à Ittre, j’ai dû passer par le centre de Waterloo . Nous n’avons pas d’itinéraire bis. Lorsque les déviations sont mises en place, elles le sont pour les voitures mais l’on ne pense jamais aux agriculteurs. Récemment, pour revenir d’Hévillers, je suis passé par Tilly où j’ai été dévié. Finalement je suis rentré chez moi par Seneffe! Lorsque je dois me déplacer, je fais la route la veille au soir en voiture…"

Les agriculteurs demandent donc que la bande de circulation disponible sur la N25 soit élargie, voire que la partie terminée des travaux, entre Bousval et Ways, soit rouverte complètement à la circulation.

Les blocs New Jersey seront remplacés par des balises plus étroites

De son côté, le Service public de Wallonie (SPW) nous a indiqué vendredi que les blocs de béton dits New Jersey, qui séparent la bande disponible de celle en travaux, seront enlevés et remplacés, au cours de la semaine du 27 juin, par des balises "plot sur pied", qui sont plus étroites. Les agriculteurs que nous avons rencontrés vendredi se plaignaient de n’avoir pas reçu de réponse à leurs demandes formulées auprès du SPW, mais "cela m’étonne , signale Héloïse Winandy, porte-parole du SPW. Il y a quinze jours déjà, et donc pas en réaction à la manifestation des agriculteurs de ce vendredi, nous avons décidé de retirer les blocs de béton New Jersey qui séparent les deux bandes de circulation au cours de la semaine du lundi 27 juin. Ceux-ci ont été installés pour permettre aux hommes de travailler en toute sécurité à moins d’un mètre de la circulation . Ces blocs New Jersey seront remplacés par des balises plot sur pied. Ces balises sont plus étroites, cela va permettre de récupérer une bande de circulation normale de voirie. Pour ce qui est du chantier, il reste du travail de finition. Il est probable que l’échangeur de Ways ainsi que les bretelles condamnées au niveau de Genappe soient libérés avant la fin des travaux qui reste programmée pour le vendredi 8 juillet" .