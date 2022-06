À l’initiative du projet, Harsh Kanodia, étudiant français d’origine indienne, venu effectuer un volontariat au centre culturel de Genappe. "Chaque année, le Monty accueille des volontaires de trois pays européens pour assurer le bon fonctionnement du centre culturel, explique le jeune homme, originaire de Toulouse. Dans ce cadre-là, j’ai eu l’occasion de mettre sur pied ce projet qui est en conformité avec mes valeurs. Apporter un regard vers une déconnexion plus grande dans une période où les frontières sont fines entre la vie professionnelle et personnelle me semble essentiel."

Au programme: des conférences, des ateliers pratiques, des projections suivies de débats. "L’objectif sera de promouvoir une meilleure conscience de soi-même et de trouver l’équilibre nécessaire pour vivre pleinement tout le potentiel d’être un humain" , poursuit l’organisateur.

Parmi les animations: une initiation au yoga, un atelier découverte du Reiki ou un autre pour apprendre à concevoir sa tisane soi-même. "Comment les principes de naturopathie et herboristerie peuvent améliorer notre quotidien? Comment nous doter de conseils simples et pratiques pour créer une pharmacie familiale efficace au naturel? Voilà des questions qui seront abordées lors de cet atelier."

Les familles pourront aussi profiter d’une balade contée (samedi et dimanche) par l’auteur et comédien Joël Smets et la marionnette Malvira. "Une participation de 10 € sera demandée pour chaque activité pratique, 5 € pour les conférences. Un package est disponible au prix de 35 € pour le samedi, 25 € le dimanche" , conclut Harsh Kanodia.

Réservation obligatoire pour toute participation (conférence, repas, balade, cours pratiques et projection): https ://festivalsamya.wixsite.com/