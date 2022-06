Genappe: des pistes pour réaménager la rue Nicolas Lebrun

Une seule entrée par la chaussée de Nivelles

La rue Nicolas Lebrun relie la chaussée de Nivelles à la rue de la Station en longeant le RAVeL. Aude Roland, conseillère en mobilité de la Ville, a présenté la situation existante: "Du côté de la chaussée de Nivelles, nous avons deux accès à la rue, séparés par un îlot central. Sur la droite, en entrant dans la rue, il existe un trottoir moyennement praticable jusqu’à la Dyle. Après la Dyle, il n’y a plus rien si ce n’est un accotement aux revêtements multiples . Ensuite, entre l’accès au parc à conteneurs et la rue de la Station, il n’y a plus rien pour les piétons et les cyclistes. En bordure du RAVeL et de l’école Nespa, il y a une zone un peu anarchique, les cyclistes et piétons doivent se faufiler dans la circulation…"

Marquer l’entrée de ville

Aude Roland a ensuite évoqué les suggestions: "Au niveau du croisement avec la chaussée de Nivelles, l’objectif est de ne plus avoir qu’un seul accès central en retravaillant la zone. Nous aimerions qu’avec le SPW, on puisse aménager la voirie régionale pour marquer l’entrée de ville et inviter ainsi les automobilistes à ralentir. Les trottoirs seront élargis à cet endroit . Le trottoir jusqu’à la Dyle ne peut pas être élargi, le revêtement sera rénové. Après la Dyle, on refera un trottoir correct sur toute la longueur. Des bandes cyclables suggérées seront réalisées tout le long avec un accès direct au RAVeL. Le stationnement sera organisé perpendiculairement le long de la voirie, côté parc. Une nouvelle zone de stationnement sera créée. Une esplanade paysagère sera également créée devant l’école Nespa avec du mobilier urbain, ces aménagements restant à définir de façon précise."