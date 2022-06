Genappe: un conseil communal sans Gérard Couronné pour la première fois depuis 1989

C’est une opération au genou qui l’a empêché d’être présent ce mardi: "On avait retardé d’une semaine le conseil communal qui se tient habituellement le dernier mardi du mois. Je pensais que je pourrais me déplacer quinze jours après l’opération. Ce n’est pas le cas même si la revalidation se passe très bien. Je vais reprendre mes attributions de bourgmestre à temps partiel la semaine prochaine et à temps plein la semaine suivante. Cela me faisait un peu mal de ne pas pouvoir être présent mardi soir mais nous avions bien préparé cela avec Stéphanie Bury qui, selon les échos que j’ai reçus, a très bien géré la réunion" .

«J’ai joué la carte de la prudence»

Stéphanie Bury présidait donc le conseil communal pour la première fois mardi soir: "Cela demande beaucoup d’investissement mais j’avais été bien coachée par Gérard Couronné. Nous nous tenons au courant quotidiennement de la situation . Lors d’un conseil, on n’est pas à l’abri d’une surprise. J’ai obtenu la collaboration des conseillers en place, de la majorité et de l’opposition. C’est évidemment tout autre chose que de siéger en tant qu’échevine. Comme présidente, il faut faire attention à ce que l’on peut faire et ne pas faire, dire et ne pas dire. J’ai joué la carte de la prudence. Nous avons débriefé avec les collègues, la plupart estiment que cela s’était bien passé" . De quoi lui donner envie de poursuivre l’expérience après les prochaines élections communales? "Je vis les choses au présent, je ne fais pas de plan sur la comète."