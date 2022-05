Genappe: les Ateliers du Léz’arts exposaient le week-end dernier leurs créations de l’année

Le Centre d’expression et de créativité Les Ateliers du Léz’arts est désormais intégré dans le carrefour culturel 38. Le territoire a servi de thème aux différents ateliers proposés au cours de la saison 2021-2022: "Le choix du thème est commun aux quatre structures du carrefour culturel. Nous avons travaillé sur ce thème dans une approche “tour et détour”, on est parti de textes. Pour chacun, le territoire évoque des choses différentes" , signale Caroline de Sauvage, coresponsable des Ateliers du Léz’arts. S’est posée la question de l’appartenance, de la sécurité matérielle, la question de la connaissance du territoire. En fonction de l’âge et des sensibilités, les différents ateliers ont développé la créativité des participants, accueillis dès l’âge de trois ans: "Élise Delmotte a par exemple travaillé avec les adolescents. Ceux-ci ont photographié le territoire" .